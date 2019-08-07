باكستان تطرد السفير الهندي وتعلق التجارة مع نيودلهي بسبب كشمير

أعلنت باكستان عن طردها السفير الهندي، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية، بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لاقليم كشمير المتنازع عليه، وصرح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على التلفزيون "سنستدعي سفيرنا من نيودلهي ونعيد سفيرهم"، فيما أعلن بيان للحكومة أن باكستان علقت التجارة مع الهند في إطار خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الخصمين.



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