الإمارات والسعودية تدعمان السودان بـ 540 ألف طن من القمح

قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 540 ألف طن من القمح لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني لثلاثة أشهر كمرحلة أولى، إذ تم توريد الدفعتين الأولى والثانية وشملت 140 ألف طن من القمح.

وأكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام "صندوق أبوظبي للتنمية"، أن الدعم الغذائي المقدم للشعب السوداني، يأتي بتوجيهات كريمة من قيادتيّ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، "حفظهما الله"، وانطلاقاً من حرصهما على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من الغذاء، وعدم تأثره بالمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.

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وأضاف السويدي أن قيادة البلدين حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة، ليتجاوز السودان الظروف الصعبة التي يعيشها، وصولاً للاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي، إذ تأتي حزمة المساعدات المقدمة انطلاقاً من الروابط الأخوية التي تجمع الشعب السوداني بالشعبين الإماراتي والسعودي.

الجدير بالذكر أن كميات القمح الموردة للسودان تأتي كجزء من حزمة المساعدات التي أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في شهر أبريل 2019، والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أميركي، لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للسودان، إذ تم إيداع 500 مليون دولار أميركي من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتعزيز مركزه المالي، كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية واحتياجات الموسم الزراعي.