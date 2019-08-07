وزير الدفاع التونسي الزبيدي يترشح لانتخابات الرئاسة

قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، اليوم الأربعاء، ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل ليكون بذلك أحد أبرز المنافسين على المنصب.

والزبيدي (???????????69 عاماً) مستقل ولكنه يحظى بدعم عدة شخصيات سياسية وأحزاب ليبرالية من بينها نداء تونس وآفاق تونس. وخلال وصوله لمقر هيئة الانتخابات لتقديم أوراق ترشحه، رافقه عدد من نواب البرلمان وأنصاره.

وأعلن الزبيدي، عقب تقديم أوراق ترشحه، أنه سيستقيل من منصبه كوزير للدفاع.

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والزبيدي ليس له أي خلفية عسكرية، وهو حاصل على الدكتوراه في الطب وشغل منصب وزير للصحة في 2001???????? في عهد الرئيس السابق زين العابدين الذي أطاحت به الاحتجاجات في 2011.

ينظر كثير من التونسيين إلى الزبيدي على أنه رجل دولة يتمتع بالكفاءة. وقد نأى بنفسه عن المشاحنات السياسية.

بعد 2011، عين وزيراً للدفاع حتى مارس 2013. وفي 2017، عينه رئيس الوزراء يوسف الشاهد وزيراً للدفاع من جديد.

ومن المتوقع أن يكون الزبيدي أشد منافسي الشاهد الذي أعلن حزبه، "تحيا تونس"، ترشيحه للانتخابات المقبلة.