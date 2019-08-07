روسيا: سفير أميركا المستقيل فشل في تحسين العلاقات مع واشنطن

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن روسيا وصفت جون هانتسمان السفير الأميركي المستقيل لديها بالدبلوماسي المحنك.

لكنها أضافت، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، أنه لم يستطع تحسين العلاقات الروسية-الأميركية المضطربة لأنه كان مكبلاً بالسياسات الداخلية الأميركية.

وأسند الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنصب إلى هانتسمان عام 2017. وقال هانتسمان، في خطاب استقالته الذي تداولته وسائل الإعلام الأميركية، إنه سيترك المنصب بعد عامين خيمت عليهما العقوبات الأميركية المفروضة على موسكو وتبادل إجراءات طرد الدبلوماسيين.

وجاءت فترة عمله في روسيا، خلال وقت تراجعت فيه العلاقات بين واشنطن وموسكو لأدنى مستوى منذ الحرب الباردة وتوترت بسبب الحد من التسلح ومزاعم تنفيها موسكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016 لمساعدة ترامب على الفوز.

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ونقلت "تاس" عن وزارة الخارجية الروسية قولها "هانتسمان محنك".

وأضافت "للأسف، الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة لم يسمح بإدراك الإمكانات القائمة في العلاقات الثنائية".

وقال هانتسمان، الذي سيترك منصبه في الثالث من أكتوبر في خطاب استقالته، "ينبغي علينا الاستمرار في محاسبة روسيا عندما يمثل سلوكها تهديداً لنا ولحلفائنا".

وكان هانتسمان يوماً من المرشحين لخوض سباق الرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري. كما شغل منصب رئيس المجلس الأطلسي وهي مؤسسة بحثية مقرها واشنطن وتنتقد أحياناً السياسات الداخلية والخارجية لروسيا بشكل لاذع.

وقالت روسيا، الشهر الماضي، إنها تعد لحظر المجلس الأطلسي، الذي وصفه النائب العام الروسي بأنه تهديد أمني.