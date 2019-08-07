14 قتيلاً بتفجير استهدف مركزاً للشرطة في كابول

قتل 14 شخصاً على الأقل وأصيب 145 جريحاً، اليوم الأربعاء، في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابول، تبنته حركة طالبان على ما أعلنت السلطات الأفغانية.
وقال نائب وزير الداخلية الجنرال خوشال سادات للصحافيين "قتل 14 شخصا وأصيب 145 بجروح في اعتداء هذا الصباح"، فيما أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن عشرة من القتلى و92 من الجرحى مدنيون.
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كانت حصيلة سابقة أشارت إلى إصابة 95 شخصاً على الأقل في التفجير.
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