كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفينة تركية ثانية تبدأ التنقيب عن الغاز قبالة قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت وكالة الأنباء التركية الحكومية ان سفينة حفر تركية ثانية بدأت التنقيب عن الغاز قبالة قبرص المقسمة عرقيا، في منطقة تقول الحكومة القبرصية إنها تتمتع بحقوق اقتصادية حصرية فيها.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الطاقة التركي فاتح دونميز قوله اليوم الأربعاء إن السفينة "يافوز" بدأت عملياتها في منطقة قبالة شبه جزيرة كارباس على الساحل الشرقي لقبرص، حيث وصلت إلى عمق 1710 متر (5610 قدم*، مشيرا الي ان العمليات ستستمر حتى ثلاثة أشهر.

كانت قد بدأت سفينة تركية أخرى، فاتح، الحفر في يونيو علي عمق 42 (67 كم) قبالة الساحل الغربي لقبرص.

وتقول قبرص إن أنشطة الحفر التركية غير قانونية وأن الاتحاد الأوروبي أعلن فرض عقوبات على تركيا. وتصر أنقرة على أنها تحمي حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شمال قبرص الانفصالي.

