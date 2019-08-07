كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النفط يسجل أدنى مستوياته في سبعة أشهر بسبب التوترات التجارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت أسعار النفط أكثر اليوم الأربعاء مما زاد خسائرها الأخيرة حيث أثرت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على توقعات الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت LCOc1 بمقدار 70 سنتًا، أو 1.2٪ إلى 58.26 دولارًا للبرميل، مسجلة أدنى مستوى لها في سبعة أشهر. حيث فقدت الأسعار أكثر من 20٪ منذ أن بلغت ذروتها في 2019 في أبريل.

وانخفض برنت بأكثر من 10٪ خلال الأسبوع الماضي بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض تعريفة بنسبة 10٪ على الواردات الصينية البالغة 300 مليار دولار اعتبارًا من 1 سبتمبر، مما يؤدي إلى تراجع أسواق الأسهم العالمية.

وقال محللون في "آي إن جي" في مذكرة: "لا يزال السوق يزداد غموضًا بشأن توقعات الطلب بالنظر إلى تدهور المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة"

وقام البنك بتخفيض توقعاته لعام 2019، ويرجع ذلك في الغالب إلى مخاوف الطلب، وتوقع أن تتجاوز إمدادات النفط العالمية الاستهلاك في النصف الأول من العام المقبل.

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ونفى ترامب يوم الثلاثاء المخاوف من أن الخلاف التجاري مع الصين يمكن أن يستمر. وأخفقت تعليقاته في منع هبوط الأسهم في آسيا للجلسة الثامنة على التوالي اليوم الأربعاء.

نعتقد أن سوق النفط يمر الآن بمرحلة مبالغة، والطلب ليس ضعيفًا بما يكفي لتبرير أداء السعر الحالي. وقال كوميرز بنك في مذكرة "على افتراض أنه لا يوجد ركود، فإن الطلب على النفط يجب أن يستمر في رؤية نمو قوي".

ولا تزال التوترات في الشرق الأوسط مرتفعة بعد أن استولت إيران على عدد من الناقلات في الأسابيع الأخيرة في مضيق هرمز، وهو نقطة تفتيش رئيسية لشحنات النفط.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو النفط المحلي للعام بعد أن تسبب إعصار باري في تعطيل إنتاج خليج المكسيك في يوليو. ومن المقرر أن يرتفع الإنتاج بمقدار 1.28 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 12.27 مليون برميل يوميًا هذا العام.