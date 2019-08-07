كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول يمني: الخيار العسكري الحل الوحيد للتعامل مع ميليشيات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صالح الحميدي، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، إن العملية السياسية في اليمن وصلت لطريق مسدود، والقوات المسلحة اليمنية تستعد من جديد لحسم المعركة بالحل العسكري التي طالما تجنبناه حرصًا على المدنيين.

وأكد "الحميدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا حاولنا مع الميليشيات منذ البداية أن نرتقي بها للجلوس على طاولة المشاورات، لكنها استمرت في التعنت وعدم الإيفاء بالعهود، مشددًا على أن الخيار العسكري هو الحل الوحيد للتعامل مع ميليشيات الحوثي.

وتابع، أننا منذ البداية تحدثنا عن أننا لسنا بحاجة لمبعوث أممي، وإنما بحاجة لشريك أساسي يجلس معنا للحوار، ولكن الخيار العسكري هو المخرج الأخير لنا، مشيرًا إلى أن المبعوث الأممي يتحمل الوزر الأكبر لما يحدث في اليمن بدعمه للميليشيات وعدم قدرة على إدارة هذا الملف، وكان له دور رئيسي في وصول اليمن للخيار العسكري.

