كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل مدنيين اثنين بإطلاق في عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسعفون ومصادر طبية إن مدنيين اثنين قتلا، فيما جرح آخرون خلال إطلاق نار من قبل عناصر تابعة لحزب الإصلاح اليمني الإخواني، على موكب تشييع في مدينة عدن.

وشيعت مدينة عدن جثامين قتلى الهجوم الدامي الذي نفذه الحوثيون على المدينة الخميس الماضي.

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وقال شاهد عيان إنّ الموكب تعرّض لإطلاق نار من قبل مسلحين تمركزوا في جبل معاشيق المجاور لقصر الرئاسة، أثناء مرور الموكب قرب مقبرة القطيع في حي كريتر.

وأضاف أن ثلاثة من المشيعيين جُرحوا، فيما أكد مصدر طبي أن مدنيين اثنين قتلا، بينما تشهد المدينة حالة من التوتر.