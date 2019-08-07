كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 14 قتيلا و145 جريحا جراء هجوم طالبان على الشرطة الأفغانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مركز للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الاربعاء قالت الحكومة إنه قتل 14 شخصا وأصاب 145.

ولم يهدأ العنف في أفغانستان على الرغم من أن طالبان والولايات المتحدة يبدوان قريبين من اتفاق تاريخي للقوات الأمريكية بالانسحاب مقابل وعد من طالبان بأن البلاد لن تستخدم كقاعدة للتخطيط لشن هجمات، من قبل المتطرفين.

وأدى الانفجار الذي وقع في غرب المدينة خلال ساعة الذروة الصباحية، إلى سحب ضخمة من الدخان الرمادي في السماء.

وقالت طالبان: "أن "مركز التجنيد" تعرض للهجوم من قبل أحد الانتحاريين".

وقالت طالبان في بيان "قتل عدد كبير من الجنود والشرطة أو أصيبوا."

وقال نائب وزير الداخلية "خوشال السادات" في مؤتمر صحفي في وقت لاحق أن 14 شخصا قتلوا وأصيب 145.

وأضاف: "أن أربعة من القتلى من رجال الشرطة والباقي من المدنيين، بينما 92 من الجرحى كانوا من المدنيين.

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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية "نصرت رحيمي" "أن القنبلة انفجرت عندما اوقفت السيارة التي تحمل الجهاز عند نقطة تفتيش خارج مركز الشرطة".

وقالت وزارة الصحة أن النساء والأطفال كانوا من بين الضحايا.

وأظهرت صور من مكان الحادث أضرارًا كبيرة بواجهات تفجير المباني وخليط من الركام والمركبات المتناثرة في المنطقة.

وقال صديق في المؤتمر الصحفي في وقت لاحق "تشير هجمات طالبان المستمرة إلى عدم التزامهم بالسلام".

وجاء الانفجار بعد يوم من دعوة طالبان لمقاطعة الانتخابات الرئاسية في 28 سبتمبر وهددت بمهاجمة المسيرات الانتخابية.

ويسيطر المتشددون على المزيد من الأراضي أكثر من أي وقت مضى منذ أن قصفتهم الولايات المتحدة خارج السلطة في عام 2001، ويخشى العديد من المسؤولين الحكوميين أن تنتهي حربهم مع طالبان إذا ما غادرت القوات الأمريكية.

ويوجد حوالي 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أمريكيون، في أفغانستان كجزء من مهمة الناتو بقيادة الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية، وبعض القوات الأمريكية تنفذ عمليات مكافحة الإرهاب.

