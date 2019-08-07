كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويترز: استقالة وزير الدفاع التونسي بعد إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي استقالته من منصبه، اليوم الأربعاء، بعد تقديمه أوراقه رسميا للترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر أن تجرى في تونس منتصف الشهر المقبل.

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن "وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي أعلن استقالته من منصبه كوزير للدفاع، إثر إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية".

Advertisements

وبحسب موزاييك، فإن الزبيدي "تعهد بمواصلة مهامه في تسيير أعمال الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد".



