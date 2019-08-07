كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انهيار أرضي يضرب بلدة إيطالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر رجال إطفاء إيطاليون إنه تم إجلاء 200 شخص بعد ان ضرب انهيار أرضي بلدة جبلية، مما أدى إلى قلب السيارات في طريقها.

تُظهر الصور التي نشرها رجال الإطفاء اليوم الأربعاء الفوضى التي حلت بالشوارع المنحدرة في بلدة كاسارجو، فوق بحيرة كومو في منطقة لومباردي الشمالية.

وقع الانهيار الارضى بسبب الامطار الغزيرة مساء الثلاثاء.

لم يبلغ رجال الإطفاء عن أي ضحايا أو إصابات مع استمرارهم في إزالة الأنقاض. وقالت جمعية كولدريتي المعنية بشئون الزراعة إن المزارعين الذين يربون الماعز والأبقار فوق كاسارجو ما زالوا معزولين بسبب الطرق المغلقة.

