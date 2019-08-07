كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة العشرات جراء انفجار مستودع ذخيرة للجيش الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الروسية إن الانفجارات القوية التي هزت مستودع عسكري في سيبيريا قبل يومين خلفت قتيلًا و13 مصابا آخرين.

فقد اندلع حريق يوم الاثنين في مستودع للذخيرة بالقرب من مدينة أخينسك في منطقة كراسنويارسك بشرق سيبيريا، مما أدى إلى انفجارات ضخمة استمرت حوالي 16 ساعة وأجبرت أكثر من 16500 شخص على الفرار من ديارهم.

بدأ الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في العودة إلى منازلهم اليوم الأربعاء بعد أن فحص خبراء عسكريون المناطق السكنية بحثًا عن المتفجرات.

كما رفع المسؤولون حظرا على الحركة الجوية وأعادوا فتح السكك الحديدية والطرق المحيطة بالمستودع.

تم بدء تحقيق رسمي لتحديد سبب الحريق، وهو الأحدث في سلسلة من الحرائق في الترسانات العسكرية الروسية خلال السنوات القليلة الماضية.

