كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأوكراني يحث بوتين على المساعدة في إنهاء القتال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار رئيس أوكرانيا الجديد فولوديمير زيلينسكي الي إنه حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العمل لوقف القتال في شرق أوكرانيا.

طلب زيلينسكي من بوتين اليوم الأربعاء "التأثير على الجانب الآخر حتى يتوقفوا عن قتل شعبنا". وجاءت دعوة زيلينسكي بعد يوم من مقتل أربعة جنود أوكرانيين على أيدي المتمردين المؤيدين لروسيا.

وأضاف إنه يتوقع التحدث إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في وقت لاحق من اليوم للضغط من أجل عقد اجتماع معهم ومع بوتين للبحث عن تسوية سلمية.

قد اندلع الصراع في شرق أوكرانيا في أبريل 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وأسفر عن مقتل أكثر من 13000 شخص. ساعدت ألمانيا وفرنسا في التوسط في اتفاق عام 2015 الذي ساعد في الحد من القتال، لكن توقفت جهود السلام.

