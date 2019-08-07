كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات السورية تقترب من السيطرة علي بلدة كفرزيتا الاستراتيجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية إن القوات الحكومية استولت على قرية في شمال غرب البلاد، وانها تقترب أكثر من بلدة كفر زيتا التي يحتجزها المسلحون منذ عام 2012.

كما افادت وسائل الإعلام العسكرية السورية المركزية التي تسيطر عليها الحكومة اليوم الأربعاء أن القوات استولت علي بلدة الأربعين في الليلة السابقة، في أعقاب اشتباكات عنيفة مع متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة.

وقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاستيلاء على الأربعين، مضيفًا أن "قوات النظام على أبواب" كفر زيتا.

كفر زيتا هي واحدة من أكبر المدن في الأجزاء الشمالية من محافظة حماة. تقع على حافة إدلب، آخر معاقل المتمردين الرئيسية المتبقية في البلاد.

يوم الاثنين، أعلن الجيش السوري أنه يستأنف هجومه على الشمال الغربي الذي يسيطر عليه المتمردون، متهمًا المتمردين بانتهاك الهدنة الأخيرة هناك.

