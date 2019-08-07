كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات السورية تقترب من السيطرة علي بلدة كفرزيتا الاستراتيجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما افادت وسائل الإعلام العسكرية السورية المركزية التي تسيطر عليها الحكومة اليوم الأربعاء أن القوات استولت علي بلدة الأربعين في الليلة السابقة، في أعقاب اشتباكات عنيفة مع متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة.
وقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاستيلاء على الأربعين، مضيفًا أن "قوات النظام على أبواب" كفر زيتا.
كفر زيتا هي واحدة من أكبر المدن في الأجزاء الشمالية من محافظة حماة. تقع على حافة إدلب، آخر معاقل المتمردين الرئيسية المتبقية في البلاد.
يوم الاثنين، أعلن الجيش السوري أنه يستأنف هجومه على الشمال الغربي الذي يسيطر عليه المتمردون، متهمًا المتمردين بانتهاك الهدنة الأخيرة هناك.