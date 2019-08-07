بعد مورو والمرزوقي.. وزير الدفاع التونسي يلتحق بالسباق ويقدم ترشيحه للإنتخابات الرئاسية

تقدم وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، اليوم الأربعاء، بأوراقه للهيئة العليا، للترشح في الانتخابات الرئاسة المبكرة، ليكتمل المشهد حول سباق سيكون محموما لخلافة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

ويحضى الزبيدي، وهو طبيب سابق تقلد مسؤولية الإشراف على القوات المسلحة، بدعم معلن من طرف حزب نداء تونس الذي أسسه السبسي، قبل سنوات وخاض عبره انتخابات الرئاسة ما أوصله إلى المنصب شهر دجنبر 2014.

بدوره أودع الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، اليوم الأربعاء، ملف ترشحه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما كانت المفاجأة في حركة النهضة التي أعلنت عن ترشيح رئيس مجلس النواب بالنيابة عبد الفتاح مورو لهذه الإنتخابات السابقة لأوانها والمنتظر إجراءها منتصف شتنبر القادم.

وقالت الحركة في بيان مقتضب ليل الثلاثاء الأربعاء”صو ت مجلس شورى حركة النهضة بأغلبية 98 صوتا لفائدة ترشيح الأستاذ عبد الفتاح مورو للإنتخابات الرئاسية”.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لفرانس برس “هذا الترشيح للرئاسية لأول مرة في تاريخ الحركة” ومنذ تأسيسها عام 1981.

ومورو (71 عاما) من مؤسسي حركة النهضة، وهي حزب سياسي ذو مرجعية إسلامية، الى جانب رئيس الحركة راشد الغنوشي وهو من الشخصيات السياسية التي تعرف باعتدال مواقفها داخل الحركة.

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وبدأ الجمعة الفائت تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في مقر “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” في العاصمة التونسية وسيستمر حتى التاسع من غشت الحالي.

وتقرر تنظيم الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة التي كانت مرتقبة أساسا في تشرين نونبر، في 15 شتنبر 2019 إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 25 يوليوز الماضي.

وحتى أمس الثلاثاء قدم 27 مرشحا ملفاتهم بينهم عبير موسي ونبيل القروي ومحمد عبو وحمادي الجبالي. وتختتم فترة تقديم الترشحات في 9 غشت، لتعلن الهيئة العليا للانتخابات في 31 منه على أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات.