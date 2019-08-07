نجم المنتخب الجزائري يمنح أبناء حيه 60 أضحية في العيد

قام نجم المنتخب الجزائري، جمال بلعمري، بخطوة إنسانية نالت الإشادة، وذلك بتقديم 60 أضحية للمحتاجين من أبناء حيه بمناسبة عيد الأضحى.

ونالت خطوة بلعمري، الإشادة والثناء في الجزائر، خصوصا أنها ليست أول عمل إنساني يقوم به، إذ سبق أن قدم مساعدة لثلاثة شبان مقدمين على الزواج، وتكفل بجميع مصاريفهم وتوفير احتياجاتهم.

وكشفت تقارير إعلامية جزائرية أن مدافع نادي الشباب السعودي حصل على رخصة لقضاء مناسبة عيد الأضحى وسط أهله بالجزائر، وليشارك فرحة العيد مع أبناء حيه.

ويعتبر بلعمري واحدا من نجوم المنتخب الجزائري الذين ساهموا في تتويجه بلقب كأس أمم افريقيا 2019.