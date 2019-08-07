نشرة خاصة: الحرارة في المغرب ستصل إلى 46 درجة مع أمطار عاصفية

كشفت مديرية الأرصاد الجوية، أن المغرب سيشهد ارتفاعا ملموسا في درجات الحرارة.

وأفادت المديرية في نشرة خاصة، قبل قليل، أن الحرارة ستكون بين 40 و46 درجة، من اليوم الأربعاء، وإلى غاية الأحد المقبل.

وأوضح المصدر ذاته، أنه سيتم تسجيل أمطار عاصفية قوية محليا، اليوم الأربعاء، في عدد من أقاليم المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 17 و 23 درجة بالمرتفعات، وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، وبغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و 27 درجة بالواجهة المتوسطية، و السايس والمنطقة الشرقية، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 27 و 32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و 31 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار سواحل المحيط الأطلسي، ما بين 32 و 38 درجة بالساحل المتوسطي ومنطقة طنجة، وسهول المحيط الأطلسي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 38 و 44 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف والسايس، والسهول الداخلية، وسوس، والسفوح الجنوبية-الشرقية وبالأقاليم الجنوبية للمملكة، وستكون مابين 42 و 46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد.