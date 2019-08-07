تفاصيل مفاوضات خليلوزيتش مع الجامعة لتدريب “الأسود”..مليار ونصف راتب سنوي وشروط إضافية

اقترب البوسني وحيد خليلوزيتq، بشكل كبير من تدريب المنتخب المغربي لكرة القدم، خلفا للفرنسي هيرفي رونار، وذلك بعد أن قطعت مفاوضاته مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أشواطا مهمة، وبقي التوصل لاتفاق بخصوص التفاصيل المادية للعقد.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية الشهيرة، اليوم الأربعاء، فإن وحيد خليلوزيتش، هو الخيار الأول للمغرب من أجل تدريب “أسود الأطلس” وشخصيته تعجب كثيرا رئيس الجامعة، فوزي لقجع، لذلك فإنه يرغب في أن يكون خلف الفرنسي رونار.

الصحيفة ذاتنا، أكدت بأن الخلاف الوحيد الموجود حاليا بين الطرفين، يتعلق فقط بالتفاصيل المادية، إذ اقترحت الجامعة راتبا شهريا قدره 100 ألف دولار، حوالي 100 مليون سنتيم، بينما الرجل يرغب في مليار ونصف المليار سنويا، أي حوالي 125 مليون سنتيم شهريا، وهو أكبر بقليل من راتب رونار، وأقل بكثير من ذلك الراتب الذي كان يتقاضاه المدرب البوسني مع فريق الرجاء البيضاوي.

وأكدت نفس الصحيفة، حسب مصادر مقربة من الملف، بأن خليلوزيتش، غير متطلب بخصوص الطاقم المساعد له، على الرغم من أنه اقترح الاشتغال رفقة سيريل موان، الذي اشتغل معه في جميع التجارب التي خاضها مؤخرا، خاصة في رين الفرنس (2002 -2003)، منتخب الجزائر (2011-2014)، ترابزون سبور التركي (2014)، ومنتخب اليابان (2015 -2018).

ومن المرتقب أن تعلن الجامعة، عن توصلها لاتفاق نهائي مع خليلوزيتش، خلال الساعات القليلة القادمة، حيث من المرتقب أن يوقع عقدا مدته سنتين، وهو الإعلان أيضا عن عودة الرجل للمغرب بعد 21 سنة، بعد أن قاد الرجاء البيضاوي سنة 1991، لتتويج بعصبة الأبطال الإفريقية.