برشلونة يضع خطة جديدة للتعاقد مع نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني وضع صيغة جديدة من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة يتفاوض حاليًا على ضم نيمار بصيغة الإعارة مع إلزامية الشراء في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن ضغط نيمار على سان جيرمان، وراء فتح الباب أمام رحيله في الصيف الحالي، بعدما فشل المسؤولون في إقناع النجم البرازيلي بالبقاء.

ويسعى برشلونة إلى إدخال أحد اللاعبين في الصفقة لتقليل الأموال المدفوعة، ولكن الأمر لم يحظ بموافقة سان جيرمان حتى الآن والذي يريد الحصول على 180 مليون يورو للتخلي عن نيمار.

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وأوضحت أن الأسماء التي قد تدخل في الصفقة من جانب برشلونة هي الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي.

وسبق أن حاول سان جيرمان ضم راكيتيتش في الصيف الماضي، ولكن اللاعب رفض مغادرة "كامب نو".

وإذا وافق اللاعب الكرواتي على ارتداء قميص النادي الفرنسي هذا الصيف، فسيتم تحديد قيمته بين 50 و60 مليون يورو، على أن تخصم من بند الشراء الإجباري الخاص بنيمار في الصيف المقبل.