مانشستر يونايتد يتراجع عن ضم إريكسن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي تراجع عن إمكانية التعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كريستيان إريكسن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مانشستر يونايتد أوقف المفاوضات مع إريكسن، إذ باتوا على يقين بأن اللاعب يريد الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الحالي.
وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام في الصيف المقبل، ولذلك فإن النادي اللندني لا يمانع في التخلي عن خدماته في الميركاتو الحالي.
ويعد إريكسن هو الخيار الثاني في ريال مدريد لدعم خط الوسط بعد الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، لكن من الصعب أن يرحل الأخير عن "أولد ترافورد" هذا الصيف.
وسبق أن صرح إريكسن أنه يسعى لخوض تحد جديد في الموسم المقبل، مما يكشف عن نواياه بمغادرة توتنهام في الصيف الحالي.
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