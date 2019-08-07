شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تعريفية بسيئون حول مشروع حزمة الحد الادنى للخدمات الصحية MSP والان مع التفاصيل

نظمت مؤسسة الصحة والتغذية للتنمية " هاند " اليوم بسيئون ورشة العمل التعريفية بمشروع حزمة الحد الادنى للخدمات الصحيةMSP بدعم من منظمة الصحة العالمية و بالتنسيق بين مكتبي الصحة العامة والسكان والشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت .

و تستهدف الورشة منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع الصحي بوادي حضرموت حول المشروع الذي يستهدف مديريتي " ساه وحورة ووادي العين " و الذي يهدف الى الارتقاء بالخدمات الصحية بالمديريات المستهدفة في مجال الرعاية الصحية الاولية و تعزيز وترميم المرافق الصحية بكل مديرية " مستشفى ومركز صحي ووحدة صحية " من خلال التجهيزات و الادوية والمستلزمات الطبية على مدى 6 أشهر قابلة للتمديد .

شوفي الافتتاح أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري على استفادة المرافق الصحية بالمديريات المستهدفة من المشروع في تحسين الخدمات الطبية والصحية واستمرارها مستقبلا الى جانب تحقيق رضا المستفيدين و الجهات الداعمة ، متمنيا ان يتوسع المشروع ليشمل بقية المديريات وخصوصا الصحراوية التي تبعد عن مركز وادي حضرموت قرابة 200 كيلو متر .

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بدوره اشار مدير عام مكتب الصحة العامة بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي أن المشروع سيقدم خدمات صحية كبيرة للمرافق الصحية المستهدفة التي تعتبر في أمس الحاجه لتطوير الخدمات الطبية فيها لاسيما وأن المواطن معتمد اعتماد كلي على هذه الخدمات المقدمة من قبل المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية ، مطالبا جميع العاملين بتلك المرافق باستشعار المسؤولية تجاه أهلهم .

من جانبه استعرض مدير مشروع الدكتور معاذ المنصب و منسق المشروع بوادي حضرموت صالح باعويضان لمحة عن المشروع الذي يأتي في اطار تعزيز المجال الصحي وفي ظل امكانيات محدودة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد .

حاثا المشاركين بالمشروع العمل بصور تكاملية وتشاركية في سبيل انجاح المشروع وتقديم صورة مشرفة للمنظمات المانحة تسهكم في استمرار مشاريع قادمة .

حضر الافتتاح نائب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت محمد خميس التميمي.