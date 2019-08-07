شكرا لقرائتكم خبر عن شطارة: لصبر شعب الجنوب الحي حدود والان مع التفاصيل

علق لطفي شطارة، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلان المجلس النفير العام ودعوته المقاومة للزحف إلى قصر معاشيق في عدن.

وكتب شطارة: لم يتركوا للجنوبيين أي خيار، فاعتقدوا أن سيناريو حرب ٩٤ سيتكرر واخضاع الجنوب لنظام صنعاء مرة أخرى.

وأضاف، في تغريدة: قتلوا قادته واستهتروا بدماء أبنائه وتلاعبوا بالخدمات.

وختم: صبر الجنوبيون صبرا لا يضاهيه صبر أي شعب في العالم، ولكنهم لم يفهموا أن لصبر الشعوب الحية حدود.