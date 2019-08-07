ما الدولة التي تتمتع بأنظف هواء في العالم؟ وما الأوسخ؟

غالبا ما يبحث الناس عن الهواء النظيف، خصوصا مع تكاثر الأمراض والبكتيريا... اليكم الدولة التي تتمتع بأنظف هواء في العالم.
بالإضافة إليهما، جاء في المراتب الخمس الأوائل إستونيا والسويد وأستراليا، وفقًا لتصنيف أعدته غرين بيس ومطور برامج الكمبيوتر AirVisual.
قارن مؤلفو التقييم درجة نقاء الهواء في 73 دولة. وقدروا عدد الجزيئات الدقيقة من الغبار الموجودة في المتوسط في هواء مدن بلدان معينة. هذا واحد من أخطر أنواع تلوث الهواء للبشر: فبسبب صغر حجمها، تتغلغل الجزيئات بعمق في الجهاز التنفسي وتستقر في الرئتين، وهذا يسبب مشاكل صحية من الحساسية إلى السرطان.
واتضح أن أوسخ جو، في بنغلاديش وباكستان والهند.
في روسيا، تم تصنيف نوعية الهواء على أنها جيدة: واحتلت مرتبة في العشر الثانية ذات الهواء الأكثر نظافة.
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