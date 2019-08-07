رجل نسخة طبق الأصل عن الممثل براد بيت... لن تصدقوا! (صور)

يواجه رجل بريطاني أزمة بسبب الشبه الكبير بينه وبين الممثل الشهير براد بيت، حيث يتسبب هذا التشابه في لفت أنظار النساء في الأماكن العامة.
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يوم الثلاثاء، إن الرجل يدعى ناثان ميدس، يعيش في أوكسفورد، عمره 33 عاما، مشيرة إلى أن الشبه الغريب بينه وبين الممثل الأمريكي براد بيت جعله محط الأنظار أينما ذهب.
وقالت الصحيفة "من يرى صورة ميدس لن يستطيع التمييز في البداية بينه وبين الممثل براد بيت".
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