بالفيديو: التطرف بين الاسلاميين والعلمانيين... فمن يدفع الثمن؟

2019-08-07 | 15:06 123 مشاهدة صراع وخلافف وتطرف دائم بين العلمانيين والاسلاميين... فلا العلمانيون يرحمون الاسلاميين بالفيسبوك، ولا الاسلاميين يرحمون العلمانيين. وأحدهم يقول للآخر، انك دمرت البلاد والعباد. ويقول المسلمون ان العلمانيين يحاولون ضرب المقدسات... التفاصيل في الفيديوغراف المرفق أدناه.

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