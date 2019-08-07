زعيم اليسار حمة الهمامي يترشح لرئاسة تونس

أودع حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، الأربعاء، ملف ترشحه لرئاسة تونس لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وحمة الهمامي (69 عاما)، أحد قادة اليسار التونسي، يُعَد من أبرز الوجوه السياسية المعارضة للإخوان، وهو رئيس حزب العمال الشيوعي منذ سنة 1986، وخاض الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، وحصل على المرتبة الثالثة بعد الرئيسين الراحل الباجي قائد السبسي والأسبق منصف المرزوقي.

وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أكد الهمامي أن ترشحه للانتخابات جاء بعد حصوله على 20 ألف تزكية من الشعب التونسي مثلما يفرضه القانون الانتخابي.

وأوضح الهمامي أن هدفه الأول في ممارسته للسياسة تقديم رؤية جديدة لتونس تقوم على الانفتاح ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

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وتعاني الجبهة الشعبية من خلافات دفعت حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إلى الانسلاخ منها، وتقديم النائب بالبرلمان منجي الرحوي مرشحا لها للانتخابات الرئاسية.





وانطلقت عملية قبول طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس والمقرر تنظيمها يوم 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

والجمعة 2 أغسطس/آب الماضي، بدأت الهيئة استقبال الترشيحات الذي يستمر حتى 13 أغسطس/آب الجاري، على أن تنطلق الحملة الرئاسية فعليا يوم 2 سبتمبر/أيلول المقبل من أجل السباق على خلافة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في ثاني انتخابات رئاسية تعرفها تونس منذ سنة 2014.

ويقوم محمد الناصر بمهام القائم على رئاسة الجمهورية وفقا لترتيبات الدستور التي تحدد له السهر على انتقال السلطة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.