الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال لوقف بناء المستوطنات

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف سياسة التوسع في بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة بعد قرارها إقامة 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه: "إن سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وتقوض إمكانية حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم".





وكانت الإدارة المدنية الإسرائيلية صادقت على بناء 2300 وحدة استيطانية بعد أسبوع من قرار الحكومة الأمنية الإسرائيلية دفع مخططات لبناء 6000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وحاولت الحكومة الأمنية الإسرائيلية التغطية على هذا القرار بالإعلان عن نيتها السماح لفلسطينيين ببناء 715 وحدة سكنية على أراضيهم في المنطقة المصنفة "ج" بالضفة الغربية والتي تشكل 60% من مساحة الضفة وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

Advertisements

ورفضت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي، مشددة على أن من حق الفلسطيني البناء على أرضه، وأن الفلسطينيين لن يسمحوا لإسرائيل باستخدام هذا الأمر غطاء للاستيطان غير الشرعي.

وفي هذا الصدد، قال الاتحاد الأوروبي: "أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي موافقته على إنشاء 715 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة "ج"، ولا يزال سكانها يواجهون ممارسات الاحتلال المتكررة لعمليات الهدم، والتهجير ومصادرة الأراضي، حيث لا تزال كافة تصاريح البناء المقدمة من الفلسطينيين على حالها دون حصولها على الموافقة".

وتابع: "نتطلع إلى قيام السلطات الإسرائيلية وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص أراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في التطور".



وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه، مواصلة دعمه من أجل استئناف عملية تفاوضية مجدية في إطار حل للدولتين، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الطموحات المشروعة للطرفين.

وحسب حركة "السلام الآن" الإسرائيلية فإن هناك 132 مستوطنة قائمة و113 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، وبما لا يشمل 13 مستوطنة إسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة.

وتشير كذلك إلى وجود 413 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، وبما لا يشمل أكثر من 215 ألف مستوطن في المستوطنات المقامة على أراضي القدس الشرقية.