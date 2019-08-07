الجيش الليبي يحذر من استخدام مطار مصراتة لأغراض عسكرية

حذر الجيش الليبي، الأربعاء، من استخدام مطار مصراتة الدولي الذي تسيطر عليه مليشيات الإخوان لأغراض عسكرية.

وأعلن الجيش الوطني الليبي أن سلاحه الجوي استهدف، الأربعاء، طائرة مقاتلة من نوع (L39) على مدرج مطار مصراتة العسكري.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان، إن هذه الطائرة شاركت في قصف المدنيين في تخوم العاصمة طرابلس.

وحذر الجيش من استخدام المطار في العمليات العسكرية من قبل المليشيات المسلحة، مشيرا إلى "أن أي طائرة ستخرج من مطار مصراتة سوف يتم استهدفها من قبل سلاح الجو".

وكان العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، قد قال لـ"العين الإخبارية"، أمس الثلاثاء، إن سلاح الجو تمكن من استهداف طائرة تركية من طراز إيل - 76 قادمة من أنقرة، وذلك أثناء هبوطها في مدرج الكلية الجوية بمدينة مصراتة؛ حيث كانت محملة بالأسلحة والذخائر لصالح المليشيات الإرهابية.

وقال المحجوب إن الأسلحة التي كانت تحملها الطائرة التركية شملت صواريخ متعددة الأغراض وطائرات مسيرة، لافتا إلى أنه تم استهداف 8 أهداف حيوية؛ 3 منها بمدينتي مصراتة والـ5 الأخرى في مرزق جنوب البلاد، مساء الإثنين.

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كما أعلن الجيش الليبي أن سلاحه الجوي شن أيضا غارتين، فجر الثلاثاء، استهدفتا محطتي رادار للدفاع الجوي في الكلية الجوية بمصراتة.

من جانبه، قال النقيب محمد أبسيط، قائد الكتيبة ١٩٢ مشاة التابعة للجيش الليبي، إن القوات المسلحة لقّنت تركيا درسين قاسيين، فجر الثلاثاء، وذلك عبر ضربتي الطائرة التركية ومحطتي الرادار في الكلية الجوية بمصراتة.

وأضاف أبسيط، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق، أن الضربتين سيكون لهما بالغ الأثر على المعارك في طرابلس، وقد تؤثر على استمرار تدخل تركيا بالشأن الليبي.

وأوضح أبسيط أن الخسارة الأولى لتركيا هي فقدان أحد أهم مواقعها ‎وهو المرصد الأول والأقرب لها تقريبا داخل جبهة طرابلس بالإضافة لإحدى غرف عملياتها المهمة.

وأضاف أن الخسارة الأخرى هي تدمير سلاح الجو للطائرة ‎اليونش 76 المحملة بالذخائر المهمة بالإضافة للأسلحة النوعية وتدميرها بمن فيها في قلب مدينة مصراتة بالكلية الجوية.

ويخوض الجيش الليبي عملية عسكرية ضد المليشيات وجماعة الإخوان في طرابلس منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي.

وتقدم تركيا دعما ملحوظا بالأسلحة والمقاتلين لجماعة الإخوان ومن يقاتلون في صفوفها ضد الجيش الليبي، وذلك بحسب تصريحات لقادة الجيش الليبي.