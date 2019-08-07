“روابط الدم”.. سفارة المملكة بالقاهرة تدشّن حملة للتبرع بالدم تضامنًا مع ضحايا حادث معهد الأورام

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

دشنت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، مبادرة “روابط الدم” على مدى يومين للتبرع بالدم للمصابين في حادث معهد الأورام، بالتنسيق مع جامعة القاهرة، استجابةً لدعوة لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، وتضامنًا مع جمهورية مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا في إطار أواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتعبيرًا عن وقوف المملكة وتضامنها مع مصر في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

Advertisements

ويشارك في الحملة أعضاء السلك الدبلوماسي السعودي ومنسوبي بعثة المملكة في مصر، يتقدمهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.

وعبّر السفير نقلي في تصريح له اليوم عن بالغ شكره لسرعة استجابة جامعة القاهرة للمبادرة، مشيرًا إلى أن تدشين السفارة لمبادرة “روابط الدم” ما هو إلا جزء يسير وواجب تمليه تعاليم ديننا الحنيف وتحتمه روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين، في إطار العلاقات المميزة بينهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واختتم السفير نقلي تصريحه بالتعبير عن بالغ العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء.