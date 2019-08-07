شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التونسي يعلن استقالته بعد ترشحه لانتخابات الرئاسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تونس) أعلن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي اليوم (الأربعاء) إنه سيستقيل من منصبه بعد أن قدم رسميا أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى الشهر المقبل. أعلن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي اليوم (الأربعاء) إنه سيستقيل من منصبه بعد أن قدم رسميا أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى الشهر المقبل. وأضاف الزبيدي: أنه يستقيل لضمان الشفافية الكاملة.



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