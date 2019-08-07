شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين التفجير الإرهابي بالعاصمة الأفغانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المنامة)

أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة أكثر من 100 بينهم نساء وأطفال، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع أفغانستان ضد العنف والتطرف والإرهاب.

وأعربت الخارجية البحرينية عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مجدّدة موقف مملكة البحرين الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله الداعي إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء عليه.