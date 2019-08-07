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البحرين تدين التفجير الإرهابي بالعاصمة الأفغانية

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المنامة)

أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة أكثر من 100 بينهم نساء وأطفال، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع أفغانستان ضد العنف والتطرف والإرهاب.

وأعربت الخارجية البحرينية عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مجدّدة موقف مملكة البحرين الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله الداعي إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء عليه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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