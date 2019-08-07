شكرا لقرائتكم ليبيا.. الجيش يدمّر طائرة مقاتلة على مدرج مطار مصراتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الجيش الليبي، الأربعاء، إن سلاج الجوّ دمر طائرة مقاتلة على مدرج مطار مصراتة العسكري، قصفت مدنيين في ضواحي العاصمة طرابلس، محذّرا من استخدام هذا المطار للأعمال العسكرية.

وتم تدمير الطائرة المقاتلة وهي من نوع "إل 39"، خلال غارات جوية جديدة شنّها سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، على الكلية الجوية في مدينة مصراتة، وذلك فور عودتها من تنفيذ غارة، قال الجيش إنها "استهدفت مدنيين في ضواحي العاصمة طرابلس".

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وفي السياق ذاته، قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان، إن القيادة العامة للجيش، حذّرت من استخدام مطار مصراتة العسكري للأعمال العسكرية.

وتتبع قاعدة "الكلية الجوية" الاستراتيجية في مصراتة سلطة حكومة الوفاق الوطني، وتنطلق منها طائراتها الحربية والمسيرة، كما تقوم بدور عسكري هام في دعم قواتها، من خلال استقبال الأسلحة والذخائر القادمة من الخارج خصوصا من تركيا.

وفي المكان ذاته، استهدف الجيش الليبي، قبل يومين، طائرة شحن عسكرية تركية من طراز "يوشن أي آل 76" ، كانت محملة بشحنة طائرات مسيرة وصواريخ موجهة لدعم الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق.