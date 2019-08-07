صدى البلد أعرب وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط أندرو موريسون عن حزنه العميق لضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بوسط القاهرة، والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، قائلا: "يحزنني للغاية فقدان الأرواح إثر الحادث المأساوي بالقرب من...

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق رسمي من بريطانيا على حادث انفجار معهد الاورام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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