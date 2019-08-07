جولة مفاجئة للمدير العام للزراعة في مرفأ بيروت وضبط مخالفات

قام المدير العام ل​وزارة الزراعة​ المهندس ​لويس لحود​ بجولة كشف مفاجئ على مراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري التابعة لوزارة الزراعة في ​مرفأ بيروت​، يرافقه رئيس مصلحة الحجر الصحي البيطري والتصدير والاستيراد الدكتور يحيى خطار ورئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت المهندس جورج معلوف ورئيس مركز الحجر الصحي البيطري في مرفأ بيروت الدكتور آلان الرامي والأطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون والمساعدون الفنيون الموجودون في المرفأ.

وأطلع لحود على سير العمل وأشرف على عدة عمليات كشف على منتجات زراعية مصدرة ومستوردة نباتية وحيوانية وتم رفض محضرات لحوم مجمدة غير مطابقة بسبب تلاعب الحرارة وصدر دجاج مجمد غير مطابق بسبب احتوائه على ​السالمونيلا​ ودوار الشمس لاحتوائه على Escherichia Coli وأرز لوجود نسب مرتفعة من المبيدات وورق عريش مكبوس في الماء والملح لاحتوائه على المبيدات في 11 مادة وخشب لعدم معالجته بالحرارة.

وأعلن لحود "ان وزارة الزراعة بتوجيهات معالي وزير الزراعة الدكتور ​حسن اللقيس​، صارمة في تطبيق القرارات التنظيمية من جهة احترام المواصفات والنوعية المحددة على الصادرات والواردات الزراعية النباتية والحيوانية ل​حماية المستهلك​ اللبناني.