قوى الأمن عممت صورة سورية غادرت منزل ذويها في بلدة القصر الشهر الماضي ولم تعد

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة القضاء المختص، "صورة المفقودة: عائشة محمد الحماده (مواليد عام 1996، سورية)، الّتي غادرت بتاريخ 17 تموز 2019 منزل ذويها الكائن في بلدة القصر - محلة دالك، ولم تَعُد لغاية تاريخه".
وطلبت في بلاغ، من المواطنين الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، "الاتصال بمخفر القصر في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 206028/08، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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