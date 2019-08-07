وفد من حركة امل تابع موضوع دفع المستحقات بالجامعة الاميركية بالليرة اللبنانية

قام وفد من مكتب ​الشباب​ والرياضة المركزي في ​حركة أمل​-شعبة ​الجامعة الاميركية​ في بيروت برئاسة مسؤول المكتب الدكتور ​علي ياسين​ استكمالا للتحرك الذي قام به مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل استنكارا لاصدار الجامعة الاميركية في بيروت قرارا جديدا يقضي بوجوب دفع الطلاب للمستحقات المالية للفصل الدراسي القادم بالعملة الأميركية الدولار بدلاً من ​الليرة اللبنانية​، بلقاء عميد شؤون الطلاب الدكتور طلال نظام الدين حيث تم التداول في تداعيات قرار الجامعة على الساحة الوطنية.

وشرح وفد حركة أمل التداعيات السلبية لهذا القرار على الثقة بالليرة الوطنية وحرص الحركة على حماية الهيكل الوطني التي تعتبر الليرة اهم ركائزه.

ولمس وفد الحركة ايجابية من قبل الجامعة في الاستجابة لمطلبه بوضع حل يثبّت حق الطلاب في الدفع بالليرة اللبنانية كما جرت العادة في السابق. كما أثنى وفد حركة أمل بالمواقف الوطنية للجامعة الأميركية في بيروت وحرصها الدائم على دعم لبنان في معالجة أزماته. وأشاد وفد الحركة بالتعاطي الايجابي مع مطلب حركة أمل والحرص على تبديد كافة الهواجس وتعزيز الثقة بالليرة الوطنية بالاضافة الى التأكيد على حق الطالب في الدفع بالليرة الوطنية.

واتّفق المجتمعون على ابقاء التواصل من أجل الوصول الى حل يرعى المصلحة الوطنية التي تعتبر من صلب مصلحة الجامعة الاميركية في بيروت كما عبّر عنها الدكتور نظام الدين.