بستاني: مسيرة النضال مستمرة لبناء وطن أفضل للأجيال المقبلة

اشارت وزيرة الطاقة و​المياه​ ​ندى بستاني​ في تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى انه "من 7 آب 2001 الى 7 آب 2019، الهدف واحد وهو بناء وطن سيد، حر ومستقل، فمسيرة النضال مستمرة بكل طاقتنا لتنفيذ خططنا ومشاريعنا ولبناء وطن أفضل للأجيال المقبلة".

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