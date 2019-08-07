عضو المكتب السياسي بالقومي استقبل وفدا من حركة الجهاد الإسلامي بفلسطين

استقبل عضو المكتب السياسي المنفذ العام في منفذية صور في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​محمود أبو خليل​، وفدا من ​حركة الجهاد الإسلامي​ في ​فلسطين​.

وأكد المجتمعون "التمسك بنهج وخيار ​المقاومة​ سبيلا وحيدا لتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني، كما أكدوا بأن دول المقاومة وقواها حققت انجازات كبيرة في مواجهة المشروع الارهابي ـ الصهيوني ـ الاستعماري، وأن "​صفقة القرن​" التي ترعاها ​أميركا​، لن تمر، لأن شعبنا متمسك بحقوقه كاملة، وسيستمر في نضاله ومقاومته حتى تحرير فلسطين كل فلسطين".