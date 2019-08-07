عضو المكتب السياسي بالقومي استقبل وفدا من حركة الجهاد الإسلامي بفلسطين

استقبل عضو المكتب السياسي المنفذ العام في منفذية صور في الحزب السوري القومي الاجتماعي محمود أبو خليل، وفدا من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
وأكد المجتمعون "التمسك بنهج وخيار المقاومة سبيلا وحيدا لتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني، كما أكدوا بأن دول المقاومة وقواها حققت انجازات كبيرة في مواجهة المشروع الارهابي ـ الصهيوني ـ الاستعماري، وأن "صفقة القرن" التي ترعاها أميركا، لن تمر، لأن شعبنا متمسك بحقوقه كاملة، وسيستمر في نضاله ومقاومته حتى تحرير فلسطين كل فلسطين".
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