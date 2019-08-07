درويش: نحن على مشارف انهيار لن يستطيع أي فريق سياسي تحمله

أكد النائب ​علي درويش​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أننا "ندق ناقوس الخطر محذرين من الاستمرار في عدم انعقاد جلسات ​الحكومة​"، داعيا "كافة الافرقاء الى العودة الرشيدة والحفاظ على ​الدولة​ لاننا على مشارف انهيار لن يستطيع اي فريق سياسي تحمله".

وشدد درويش على ان "​لبنان​ امام استحقاقات محلية واقليمية وضغوط اقتصادية ونحن الان في وقت بدل الضائع، فصونوا البلاد".