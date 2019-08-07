درويش: نحن على مشارف انهيار لن يستطيع أي فريق سياسي تحمله

أكد النائب علي درويش في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أننا "ندق ناقوس الخطر محذرين من الاستمرار في عدم انعقاد جلسات الحكومة"، داعيا "كافة الافرقاء الى العودة الرشيدة والحفاظ على الدولة لاننا على مشارف انهيار لن يستطيع اي فريق سياسي تحمله".
وشدد درويش على ان "لبنان امام استحقاقات محلية واقليمية وضغوط اقتصادية ونحن الان في وقت بدل الضائع، فصونوا البلاد".
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