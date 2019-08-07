مخزومي: لضرورة وضع خطة ورؤية اقتصادية للسنوات المقبلة

شدد رئيس "حزب ​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​، بعد لقائه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ على "ضرورة وضع خطة ورؤية اقتصادية للسنوات المقبلة، لاسيما وان ​البنك الدولي​ و​الهيئات الاقتصادية​ العالمية ينتظرون منا الكثير، عدا عن الوعود للدول المانحة في "سيدر" بإنجاز إصلاحات هيكلية حقيقية في الاقتصاد"، داعياً "أن تقر موازنة 2020 في موعدها وبالإصلاحات المطلوبة. وشدد مخزومي على ضرورة التئام ​الحكومة​".

وأكد انه "من غير المقبول تجميد الجلسات في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد مهما كانت الحجج والذرائع، فالمحيط الإقليمي متفجر وعلينا توخي الحذر الشديد مما يرسم للمنطقة"، مثمناً "موقف رئيس الجمهورية في عيد الجيش من ​اتفاق الطائف​"، مؤكداً أنه "يتوافق مع الرئيس عون على أن الدستور يصون حقوق الجميع"، قائلا "حسناً فعل فخامته بنقل ​النقاش​ حول المادة 95 إلى ​مجلس النواب​، بديلاً عن السجالات العقيمة خارج ​المؤسسات الدستورية​".