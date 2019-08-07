ابوزيد: كل الأمل أن تبقى ذكرى 7 اب المجيدة أمثولة لكل من يحاول التآمر على البلد

اشار النائب السابق ​أمل ابو زيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ​ذكرى 7 آب​ 2001، الى ان "7 آب تاريخ لا يُمحى سطّر فيه شباب التيار بأجسادهم وارادتهم الصلبة حكاية نضال من اجل وطن حر سيّد مستقل".

اضاف ابو زيد "اما 7 آب 2019 فسيكون تخليداً لهذه الذكرى بوضع الحجر الاساس لبيت ​التيار الوطني الحر​ على صخور ​نهر الكلب​ ليبقى ​المنارة​ التي تشعّ منها روح التغيير والاصلاح والكرامة الوطنية ". واشار الى ان "كل الأمل أن تبقى هذه الذكرى المجيدة أمثولة لكل من يحاول التآمر على البلد بأن في لبنان شعباً عظيماً يواجه القمع ويتحدّى كل اشكال الظلم والوصاية متسلحاً بعزيمة جنرال لم ينكسر قبل الرئاسة ولن ينكسر بعدها ولم يستطع أحد إنتزاع توقيعه بغير رضاه لا في الماضي ولا في الحاضر وطبعاً لا في ​المستقبل​".