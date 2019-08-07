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أوقفت المديرية العامة للجمارك - ضابطة طرابلس/ شعبة المكافحة البرية، شاحنتين إحداهما محمّلة بحوالي سبعة أطنان من الموز الأجنبي المهرّب والأُخرى بحوالي تسعة أطنان من العنب السوري المهرّب.
وقد جرى حجز الشاحنتين لإجراء اللازم القانوني، ومصادرة حمولتهما تمهيدًا لتوزيعها على الجمعيات الخيرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك- طرابلس ضبطت أطنانا مهربة من الموز الأجنبي والعنب السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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