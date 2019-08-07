الجمارك- طرابلس ضبطت أطنانا مهربة من الموز الأجنبي والعنب السوري

أوقفت ​المديرية العامة للجمارك​ - ضابطة ​طرابلس​/ شعبة المكافحة البرية، شاحنتين إحداهما محمّلة بحوالي سبعة أطنان من الموز الأجنبي المهرّب والأُخرى بحوالي تسعة أطنان من ​العنب​ السوري المهرّب.

وقد جرى حجز الشاحنتين لإجراء اللازم القانوني، ومصادرة حمولتهما تمهيدًا لتوزيعها على الجمعيات الخيرية.