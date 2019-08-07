الحسن: طلبت من الأجهزة الأمنية الإسراع بتحقيقاتها لكشف أسباب وفاة رئيس بلدية مار شعيا

لفتت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، إلى "أنّني أتقدّم بأحرّ التعازي بوفاة رئيس بلدية مار شعيا المزكة برمانا الأب إيلي نجار، إلى الرهبانية الأنطونية وبلدة مار شعيا وعائلته"، مبيّنةً "أنّني طلبت من الأجهزة الأمنية الإسراع في إنجاز تحقيقاتها لكشف أسباب هذه الوفاة".
من جهة ثانية، التقت الحسن رئيس الندوة الاقتصادية في لبنان رفيق زنتوت، في حضور النائب السابق سليم دياب. وتمّ التداول في شؤون تتعلّق بالواقع الاقتصادي والتنموي، في ظلّ التطورات السياسيّة الحاصلة على الساحة اللبنانية.
من ثمّ، التقت الحسن وفدًا من "البنك الدولي" في لبنان برئاسة ساطع ارناؤوط. وتمّ البحث في مشروع دعم قدرات عدد من البلديات، من أجل تعزيز الاستثمارات والإدارة الماليّة التابعة لهذه البلديات، وتحضير البيئة المواتية لمشاركة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات.
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