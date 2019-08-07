الحسن: طلبت من الأجهزة الأمنية الإسراع بتحقيقاتها لكشف أسباب وفاة رئيس بلدية مار شعيا

لفتت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، إلى "أنّني أتقدّم بأحرّ التعازي بوفاة رئيس بلدية مار شعيا المزكة ​برمانا​ الأب إيلي نجار، إلى ​الرهبانية الأنطونية​ وبلدة مار شعيا وعائلته"، مبيّنةً "أنّني طلبت من ​الأجهزة الأمنية​ الإسراع في إنجاز تحقيقاتها لكشف أسباب هذه الوفاة".

من جهة ثانية، التقت الحسن رئيس الندوة الاقتصادية في ​لبنان​ رفيق زنتوت، في حضور النائب السابق ​سليم دياب​. وتمّ التداول في شؤون تتعلّق بالواقع الاقتصادي والتنموي، في ظلّ التطورات السياسيّة الحاصلة على الساحة اللبنانية.

من ثمّ، التقت الحسن وفدًا من "​البنك الدولي​" في لبنان برئاسة ساطع ارناؤوط. وتمّ البحث في مشروع دعم قدرات عدد من البلديات، من أجل تعزيز الاستثمارات والإدارة الماليّة التابعة لهذه البلديات، وتحضير البيئة المواتية لمشاركة ​القطاع الخاص​ في هذه الاستثمارات.