وول ستريت جورنال: السعوديّة تفكر بالتفاوض مع الحوثيين

نقلت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأميركية عن مسؤول سعودي، أن "​السعودية​ تدرس مقترحات لإجراء محادثات مباشرة مع ​الحوثيين​، لأنها لا تريد الانجرار إلى حرب طويلة ومكلفة ماديا ومعنويا معهم"، مشيراً إلى أن "السعودية لا تريد أن تنجر إلى حرب طويلة في ​اليمن​، لكنها في المقابل لا تريد أن تبدو ضعيفة أو أنها تضررت في هذا الملف، خصوصا مع التوتر الحاصل في المنطقة بسبب الأزمة مع ​إيران​".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الحوثيين عرضوا سرا تعليق هجماتهم على السعودية، وهي خطوة اعتبرها ديبلوماسيون مؤشرا على رغبة عدد من قادة الجماعة في أخذ مسافة من إيران"، مشيرةً إلى ان "السعودية رغم ذلك ما زالت متشككة من نوايا الحوثيين الحقيقية، ومدى قدرتهم على ضمان تنفيذ التزامهم بوقف ​إطلاق النار​، نظرا لوجود خلافات داخلية بينهم على المدى الحقيقي، الذي يجب أن يصل إليه تحالفهم مع ​طهران​".

وأشارت إلى أن "​الرياض​ تبحث عن حل سياسي لإنهاء الحرب في اليمن، لأن هذه الحرب "لطخت" سمعتها داخل ​الولايات المتحدة​ بسبب عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في الحرب".