تأخير والغاء رحلات لبريتيش إيرويز بسبب مشكلة معلوماتية في لندن

أعلنت شركة "بريتيش ايرويز" عن "تأخير والغاء لرحلات في مطارات لندن بسبب مشكلة معلوماتية أثرت على نظام تسجيل المسافرين"، مشيرةً إلى "اننا نعمل بأسرع ما يمكننا لمعالجة المشكلة التي أدت إلى الغاء رحلات بعيدة وتأخيرالرحلات المغادرة من مطارات لندن من دون تحديد عدد الرحلات التي تأثرت".
وفي بيان لها، لفتت الشركة إلى "أنها حاولت الرد على عدد من المسافرين المستائين لعدم حصولهم على معلومات عن رحلاتهم".
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