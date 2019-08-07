المرصد السوري: مقتل خمسة أشخاص في تفجير سيارة مفخخة بشمال شرق سوريا

أعلن "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، أنّ "انفجارًا عنيفًا هزّ بلدة القحطانية في ريف ​مدينة القامشلي​ في ​محافظة الحسكة​، ناجم عن انفجار سيارة مفخّخة عند مرور سيارة عسكريّة بالقرب من مبنى البريد في البلدة"، موضحًا أنّ "الإنفجار أدّى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال على الأقل، كما تسبّب بسقوط عدد من الجرحى".

وفي 4 آب الحالي، ذكر "المصرد السوري" أنّ "دراجة نارية مفخّخة انفجرت أثناء مرور آلية للدفاع الذاتي بالقرب من دوار الباسل في حي غويران بمدينة الحسكة، ما أدّى إلى إصابة شخص".