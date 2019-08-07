المرصد السوري: مقتل خمسة أشخاص في تفجير سيارة مفخخة بشمال شرق سوريا

أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أنّ "انفجارًا عنيفًا هزّ بلدة القحطانية في ريف مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، ناجم عن انفجار سيارة مفخّخة عند مرور سيارة عسكريّة بالقرب من مبنى البريد في البلدة"، موضحًا أنّ "الإنفجار أدّى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال على الأقل، كما تسبّب بسقوط عدد من الجرحى".
وفي 4 آب الحالي، ذكر "المصرد السوري" أنّ "دراجة نارية مفخّخة انفجرت أثناء مرور آلية للدفاع الذاتي بالقرب من دوار الباسل في حي غويران بمدينة الحسكة، ما أدّى إلى إصابة شخص".
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