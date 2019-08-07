إعادة ترميم “مارشي سنطرال” يُخرج التجار للاحتجاج

سينظم المئات من التجار السوق المركزي، “مارشي سنطرال”، في الدار البيضاء، وقفة إحتجاجية، غدا الخميس، داخل السوق ذاته، إحتجاجا على ما أسموه “هدم السوق المركزي”.

وقال عبد الإله عكوري، رئيس جمعية تجار السوق المركزي “مارشي سنطرال”، في حديثه مع “اليوم 24″، إن شركة الدار البيضاء للخدمات فازت بصفقة عروض لترميم السوق، إلا أنها لم تتواصل مع التجار.

وأوضح رئيس جمعية تجار السوق المركزي “مارشي سنطرال”، بأن “التجار لا يعرفون ماذا سيجري في السوق، من بعد ما فازت به صفقة ترميمه شركة الدار البيضاء للخدمات”، مبرزا أن “التجار يتناهى إلى سماعهم الكثير من الأحاديث، البعض يؤكد أن الشركة ستتخلص من المحلات، والبعض الآخر يقول إن السوق المركزي ستتغير معالمه، وكل ذلك على حساب التجار”.

وطالب المتحدث ذاته، من المسؤولين فتح حوار مع مئات من التجار السوق المركزي الذين يهددون بالتصعيد في وجه مسؤولي مجلس المدينة وشركة الدار البيضاء للخدمات.