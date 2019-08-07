السينما المغربية في مهرجان مراكش الدولي.. حضور في المسابقة الرسمية وتكريم لشخصية بارزة

تحضر الأفلام المغربية، في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته المقبلة، في المسابقة الرسمية للمهرجان، وفقرة بانورما السينما المغربية.

وكشفت إدارة مهرجان مراكش في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، وجود فيلم مغربي في المسابقة الرسمية للمهرجان، سيتم الكشف عن اسمه عند رفع الستار عن قائمة الأعمال المتنافسة في المسابقة.

ويعرض فيلم ” آدم” للمخرجة مريم التوزاني، ضمن فقرة “الغالا” علما أنه عرض مؤخرا في مهرجان كان الدولي بفرنسا.

ويعرض كذلك شريط مغربي ضمن فقرة “السينما بالوصف السمعي” الخاصة بضعاف البصر، كما ستتاح لرواد منصة جامع الفنا الفرصة لاكتشاف أحد الأفلام الناجحة جماهيريا، بحضور فريقه من الممثلين.

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وكشف المنظمون أنه سيتم “تكريم شخصية سينمائية مغربية ، وستكون الدورة فرصة لتسليط الضوء على فيلموغرافيا طبعت تاريخ السينما الوطنية، وإطلاع الأجيال الجديدة على غنى الإرث السينمائي المغربي”.

ويرتقب أن تعرض أفلام مغربية أخرى في فقرة “بانورما السينما المغربية”، والتي عرفت في النسخة الماضية من المهرجان حضورا جماهيريا كبيرا.

يذكر أن الدورة 18 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، تقام في الفترة الممتدة من 29 نونبر إلى 7 دجنبر المقبلين.