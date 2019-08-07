الجزائري حفيظ الدراجي يستمتع بعطلته في المغرب -صور

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يستمتع المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي، حاليا بعطلته الصيفية، بالمغرب، وقد زار مدينتي مراكش وأكادير في بداية عطلته.
وشارك الدراجي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، صورا من زيارته لمدينة مراكش، لتليها صور من مدينة أكادير، وبالضبط بمارينا حيث كان على متن مركب سياحي.
وسبق أن عبر حفيظ الدراجي في تصريحات سابقة عن مكانة المغرب الكبير في قلبه، ليعود في تعليقه على إحدى الصور ويقول إنه يتواجد في “بلد عزيز” عليه.
وأصبح المغرب واجهة سياحية يقصدها المشاهير من مختلف المجالات في فترات مختلفة في السنة، خصوصا عاصمة النخيل مراكش.
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